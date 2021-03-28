المنتخب الوطني يرتدي الأحمر والأبيض أمام جزر القمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وجزر القمر، بالجولة الختامية، للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، على أن يرتدي المنتخب الوطني زيه الأساسي، المكون من القميص الأحمر، و"الشورت" الأبيض، والجورب الأسود، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.





في المقابل، سيلعب منتخب جزر القمر بالزي الأخضر بالكامل، وحارس مرماه سيرتدي الزي الأزرق كاملا.





وأكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك تغييرات ستكون متواجدة خلال مواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.





ورد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سؤال الفجر الرياضي خلال المؤتمر الصحفي المقام على ملعب بتروسبورت قبل مواجهة جزر القمر، وقال:" مباراة الغد مهمة للغاية وسيكون هناك تغييرات فى تشكيل منتخب مصر الأساسي ومن الممكن أن نري محمد الننى بشكل أساسي وهذا يرد أن ليس هناك أى أزمات قبل مواجهة جزر القمر فى منتخب مصر".



