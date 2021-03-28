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بإطلالة أنيقة.. دنيا عبد العزيز من كواليس مسلسلها "اللي مالوش كبير"

الأحد 28/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن دورها في مسلسل "اللي مالوش كبير" لرمضان 2021 وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "عبد العزيز" قائله: "نادين من اللي مالوش كبير"، وظهرت بإطلالة أنيقة من كواليس التصوير.

مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

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