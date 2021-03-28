موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقناة الناقلة
يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة نارية ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.
وستقام
مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب الأخير، وذلك
في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في
مباراة مصيرية للفارس الأبيض منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك
يدخل المباراة وفي جعبته نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف
فريق الترجي التونسي والذي حسم تأهله بعدما تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما
يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد
نقطة وحيدة.
ويحتاج
الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع
خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي، ليتأهل الأبيض للدور
المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض
في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.
وستذاع
مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية
الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالموسم
الجاري.