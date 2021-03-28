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موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقناة الناقلة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة نارية ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.

 

وستقام مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب الأخير، وذلك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة مصيرية للفارس الأبيض منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف فريق الترجي التونسي والذي حسم تأهله بعدما تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

 

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي، ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

 

وستذاع مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالموسم الجاري.

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