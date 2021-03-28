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"التأمينات الاجتماعية" تكشف موعد صرف أخر دفعة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلن محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مواعيد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وقال "سعودي" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إنه من المقرر بداية صرف الدفعة الرابعة والأخيرة بداية من يوم الخميس المقبل بداية أبريل المقبل.

وأضاف أن إجمالي المعاشات في أبريل المقبل 25 مليار جنيه من بينهم 18 مليار جنيه للمعاشات و7 مليار للدفعة الرابعة من العلاوات.

وأكد أن صرف العلاوات الخمس كان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف العلاوات الخمس متجمد بحد أقصى خمس سنوات تم تقسيمها على أربع دفعات وبدأت في صرفها في ا يوليو ثم في 1 أكتوبر وبعدها 1 يناير الماضي.

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العلاوات الخمسة التأمينات الاجتماعية اصحاب المعاشات

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