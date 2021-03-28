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حريق هائل بمحل هواتف في حلوان
الأحد 28/مارس/2021 - 09:36 م
داليا عادل
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اندلع منذ قليل حريق هائل داخل محل هواتف محمولة في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاولة إخماد الحريق.
كانت غرفة عمليلت نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدي محلات الخواتف المحمول بشارع منصور بمنطقة حلوان، وتم الدفع بي3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاولة منع خطر الامتداد لباقي المحلات المجاورة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كانت غرفة عمليلت نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدي محلات الخواتف المحمول بشارع منصور بمنطقة حلوان، وتم الدفع بي3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاولة منع خطر الامتداد لباقي المحلات المجاورة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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