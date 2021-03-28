شاهد.. قصة "سامح وإسراء"..عروسان ناجيان من انهيار عقار جسر السويس (فيديو)

روى سامح وإسراء، عروسان ناجيان من حادث انهيار عقار جسر السويس، معاناتهما بعد انهيار المنزل.



وقالت إسراء خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد«كنت أنا وزوجي عند والدتي في طنطا، وفوجئنا بانهيار العقار»، مردفة تزوجنا من 7 شهور، وأجرنا شقة بالعيار المنهار لعدم قدرتنا على شراء وحدة سكنية».



ومن جانبه قال سامح «نقضي الإجازة الأسبوعية عند والدة زوجتي، كل اللي جمعناه في حياتنا تحت الأرض، وملناش مأوى حاليا». وتابع باكيا «عوض ربنا أهم طبعا، بس ياريت يبقى فيه أي تعويض».

