زاهي حواس: الجمارك في مصر منعت دخول المومياوات.. "دخلناها على أنها سمك مملح"

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن رحلة وخط سير المومياوات المصرية، موضحًا أنه الرحلة بدأت 1881 من خلال رحلة لمومياوات الملوك بين الأقصر والقاهرة، معقبًا: "الجمارك في مصر رفضت دخول المومياوات.. ودخلت على أنهم سمك مملح".



وأضاف"حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مومياوات الملوك أول استقرار لهم في مصر كان في متحف بولاق، إلا أن تعرض المتحف للفيضانات تسبب في نقلهم لقصر إسماعيل باشا ثم المتحف المصري.



وأوضح أن المومياوات لم تعرض في المتحف المصري إلا عام 1958، كما أن طريقة عرضها كان بها إثارة ليس بها إحترام، أي أن طريقة العرض كانت غير جيدة، مشيرًا إلى أن سيكون لعرض المومياوات في متحف الحضارة شكل مميز والتابوت ويتم تقديم المعلومات وخلفية معرفية.