زاهي حواس: نقل مومياوات 22 ملك وملكة حدث عالمي لن يتكرر ويتابعه العالم

أكد الدكتور زاهي حواس، أن موكب نقل المومياوات الملكية يكون لـ22 ملك وملكة، وسيتقدمهم سنقنن رع، مشيرًا إلى أن هذا الموكب سيمر على شوارع القاهرة بأكملها، حتى يصل إلى أجمل بقعة في مصر وهو متحف الحضارة.



وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه بعد نقل المومياوات إلى امتحف الحضارة سيكون هناك مشاهدة للمومياوات مع تقديم المعلومات العلمية والمعرفية للزوار، متابعًا: "كل بيوت العالم تتجه لمشاهدة نقل المومياوات".



وأوضح أن هذا الموكب لملوك مصر غزوا العالم كله منذ 3000 سنه، مشيرًا إلى أن هذا حدث عالمي لن يتكرر مرة أخرى، حيث إنه أخر محطة للمومياوات.