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فنزويلا تعلق على تجميد "فيسبوك" لحساب مادورو

الأحد 28/مارس/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبرت فنزويلا تجميد موقع "فيسبوك" حساب الرئيس نيكولاس مادورو 30 يوما بعد اتهامه بـ"التضليل حول كورونا"، استبدادا رقميا.

 

وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية في بيان لها: "نحن نشهد استبدادا رقميا تقوم به شركات عابرة للدول تريد فرض قوانينها على دول العالم".

 

وأضافت أن "رقابة فيسبوك هي امتداد للعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا في محاولة للإطاحة بمادورو".

 

وكان متحدث باسم "فيسبوك"، أعلن أن الموقع جمد صفحة مادورو "لانتهاكه سياسات ضد نشر معلومات خاطئة عن كورونا من خلال الترويج للعلاج الذي يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض".

 

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فيسبوك فنزويلا تجميد حساب فيسبوك

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