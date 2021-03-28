مفاجأة للصحفيين.. بخصم 40% دبلومة الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية (التفاصيل)

قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد، إن الدبلومة المهنية في الإعلام الرقمي، تستهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب المشاركين، وتدريبهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي، والإلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية، مما يؤهلهم للمنافسة بقوة داخل سوق العمل في هذا المجال.





وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدراسة تبدأ سبتمبر المقبل، ومن شروط التقديم للدبلومة، أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى المعرفة الطيدة بالإنترنت والسوشيال ميديا.





وفيما يخص طريقة الحجز للزملاء الراغبين بالاشتراك، أوضح "أبوالسعود" أنه عن طريق إرسال رسالة مع صورة الكارنيه ورقم التليفون

على رقم 01018784656، مؤكدًا أنه بداية من الأحد 28 مارس وحتى ١ أبريل.





ولفت المرشح لعضوية مجلس النقابة، أنه بعد التسجيل واستيفاء شروط التقديم، يتم إجراء قرعة علنية ثم ترسل الأسماء إلى جامعة الأمريكية، لاستكمال إجراءات الدراسة، لافتًا إلى أن العدد المتوفر في كل دفعة من الدبلومة (35 طالبًا لكل دفعة، من بينهم 10 طلاب تم تخصيصهم لأعضاء نقابة الصحفيين بخصم 40%).





وفيما يخص التسجيل، شدد على أنه بعد قبول المُتقدم في دبلومة الإعلام الرقمي، يتم إخطاره من قِبل الجامعة بذلك عبر البريد الإلكتروني، مصحوبًا بمزيد من التفاصيل، حول عملية التسجيل وما يتبع ذلك، ويُمنح كل مشارك بريد إلكتروني خاص بالجامعة، يُسمح من خلاله باستخدام المنصات الإلكترونية التالية: موقع إلكتروني يتمكن من خلاله الطالب تسجيل المواد "Banner Self Service"، ومنصة التعليم الإلكتروني مودل "Moodle"، ويُمنح المشاركين أيضًا رقم هوية مُميز، ورمز تعريف شخصي، يتيح دفع رسوم الدورة عبر الإنترنت.





وتابع: "يُتطلب من الدارسين تخصيص ما بين ٤ إلى ٦ ساعات أسبوعيًا لتلك المادة وتدريباتها وفعالياتها المتنوعة، ويجب دفع الرسوم قبل ثلاث أسابيع على الأقل من بداية المادة، ويتم تسجيل المشاركين في الدورة الأولى من قِبل موظفي الجامعة، وبعد ذلك، يقوم كل مُشارك بالتسجيل في المواد الخاصة به باستخدام موقع "Banner Self Service" الخاص به".





ولفت إلى احتفاظ مركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتليفزيونية، بالحق في تأجيل أي دورة دراسية في حالة انخفاض عدد المتقدمين، أو لأي اعتبارات أخرى تستوجب التأجيل.





وأوضح أن الدبلومة تستهدف ما يلي:





الإطار العام للدبلومة





تتضمن الدبلومة ست مواد (خمس مواد بالإضافة إلى مشروع التخرج) المادة ٣٨٤٠ قبل خصم ٤٠%





تتكون كل مادة من 36 ساعة على مدار خمس أسابيع بالإضافة لمشروع المادة، والتي تتضمن محتوى علمي تفاعلي وتدريب عملي.





يعد مشروع التخرج مادة قائمة بذاتها مدتها 20 ساعة على مدار ثلاثة أسابيع.





المدة الزمنية للدراسة





يتضمن البرنامج الدراسي 200 ساعة.





المدة الزمنية الموصي بها للدبلومة هي عام واحد، على ألا تزيد عن عامين من تاريخ التسجيل.





تتم دراسة البرنامج بأكمله إلكترونياً عبر الإنترنت.



