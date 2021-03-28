موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال والقناة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال والقناة الناقلة
الأحد 28/مارس/2021 - 09:57 م
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره المريخ السوداني، على ملعب الأخير في العاصمة السودانية "الخرطوم" مطلع الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2020 – 2021.
وستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير يوم 3 أبريل المقبل، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة حاسمة للمارد الأحمر منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، ويحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل فريق المريخ السوداني المجموعة برصيد نقطتين.
ويحتاج الأهلي للفوز على المريخ السوداني في مباراته المقبلة لحسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة فريق سيمبا التنزاني.
وستذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالموسم الجاري.
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