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موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال والقناة الناقلة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره المريخ السوداني، على ملعب الأخير في العاصمة السودانية "الخرطوم" مطلع الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2020 – 2021.

وستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير يوم 3 أبريل المقبل، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة حاسمة للمارد الأحمر منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، ويحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل فريق المريخ السوداني المجموعة برصيد نقطتين.

ويحتاج الأهلي للفوز على المريخ السوداني في مباراته المقبلة لحسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة فريق سيمبا التنزاني.

وستذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالموسم الجاري.

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