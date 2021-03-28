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السفير آل جابر يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي إلى اليمن

الأحد 28/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن, إضافة إلى الجهود المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

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