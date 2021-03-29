لميس الحديدي عن حادث السفينة الجانحة: يكبد العالم 9 مليار دولار يومياً

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم كله ينتظر وترنو أبصاره إلى تحريك السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس، حيث لن تسنح الظروف بالأمس لإتمام عملية التكريك والفرصة اليوم قد تكون أفضل مع وجود مد عال في مياه البحر.





وكشفت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تصل قاطرتين عبر البحر المتوسط إحداهما هولندية، والأخرى إيطالية لديهما قدرات عالية لعمليات "القطر"، معقبة: "هذا الوضع يعطل يوميًا 9 مليارات دولار من التجارة العالمية، وكافة الصحف الأجنبية تنتظر تحريك السفينة الجانحة، بما يكبد التجارة العالمية خسائر فادحة، حيث إن هناك نحو 369 سفينة عالقة".



