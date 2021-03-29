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لميس الحديدي عن حادث السفينة الجانحة: يكبد العالم 9 مليار دولار يومياً
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:44 ص
كساب أحمد
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم كله ينتظر وترنو أبصاره إلى تحريك السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس، حيث لن تسنح الظروف بالأمس لإتمام عملية التكريك والفرصة اليوم قد تكون أفضل مع وجود مد عال في مياه البحر.
وكشفت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تصل قاطرتين عبر البحر المتوسط إحداهما هولندية، والأخرى إيطالية لديهما قدرات عالية لعمليات "القطر"، معقبة: "هذا الوضع يعطل يوميًا 9 مليارات دولار من التجارة العالمية، وكافة الصحف الأجنبية تنتظر تحريك السفينة الجانحة، بما يكبد التجارة العالمية خسائر فادحة، حيث إن هناك نحو 369 سفينة عالقة".
وتابعت: "مشهد لم يحدث من قبل هناك بعض السفن العالقة مع تأخر تحريك "السفينة" العالقة، بدأت تفكر في استخدام طرق بديلة مؤقتًا، وإن كانت أطول لإنقاذ بضائعها العالقة، خاصة أن هذه البضائع لا تشمل فقط 10% من النفط العالمي، لكنها تشمل كافة مناحي الحياه من أغذية وأدوية ومعدات وغيره فالقارة العجوز -أوروبا- تعمد كلية في تجارتها العالمية على قناة السويس ".
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