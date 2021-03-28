كيف تسترد بطاقتك لو ماكينة الصراف الآلي قامت بسحبها؟



قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعمل على تغذية ماكينات الصرف الآلي مرتين أو أكثر مع قدوم المناسبات مثل شهر رمضان أو العيد، ويتم متابعة جميع ماكينات الصرف الآلي بشكل لحظي، لحل أي مشكلة تحدث.



وتابع "جمجوم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك الأهلي لديه أسطول كبير من ماكينات الصرف الآلي المتنقل، لحل أي تكدس يحدث، معقبًا: "أحيانا يكون هناك ازدحام خاصة مع وقت صرف المعاشات أو قبل العيد".



ولفت إلى أن العميل يستطيع أن يسترد بطاقته من ماكينات الصرف خلال 24 ساعة، إذا كان عميل البنك، وإذا لم تصرف المكاينة الفلوس التي طلبها سيحصل على الفلوس الخاصة به بعد الجرد خلال يوم واحد فقط، وهذا الأمر يظهر بدون أي مشاكل، معقبًا: "لو حد طلب 1000 جنيه، وطلع ليه 950 جنيه، دا بيكون واضح بعد الجرد".



