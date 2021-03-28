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نشرة أخبار قنا اليوم الأحد.. قافلة تنموية لجامعة عين شمس واجتماعات لتعليم قنا لتفعيل الاجراءات الاحترازية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

مناظرة وعلاج 506 رؤس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الجبلاو بقنا

نظمت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، قافلة بيطرية موسعة، بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في القوافل البيطرية بهدف تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة.


وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن القافلة ناظرت وقدمت الرعاية البيطرية ل 506 رأس ماشية بالمجان، عبر فريق عالي الكفاءة من كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادي ومديرية الطب البيطري بقنا لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، مع حرص القافلة لتقديم جرعات مكثفة من التوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذا طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

مياه قنا: انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق مراكز قفط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع مياه الشرب بشارع السبعي بمدينة قفط، والجزء البحري من قرية العويضات، وذلك غدا الاثنين.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه جاء بسبب تغيير محبس رئيسي مغذي لهذه المناطق، وذلك من الساعة ٨صباحا وحتى ١٢ ظهرا ولمدة 4 ساعات حتى 4.٠٠عصرًا.

تعليم قنا: 4 اجتماعات متتالية لإنهاء اجراءات تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي

ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 4 اجتماعات متتالية لمديري المدارس الثانوية والفنية على مستوى المديرية، والذين جرى تقسيمهم بحسب الادارات التعليمية التسع، إلى أربع مجموعات بدأت في التوافد إلى قاعة المديرية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء، في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الآمن حرصاُ على سلامة الحضور.


ألف و359 مستفيد في اليوم الأول من قافلة جامعة عين شمس بقنا

انطلقت اليوم، أعمال القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس، بقرية ابودياب غرب، بمدينة دشنا بالتعاون مع مؤسسة شباب الصعيد للتنمية الشاملة ومديريتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وذلك بحضور نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وسهيل حمزة أمين عام مساعد جامعة عين شمس لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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