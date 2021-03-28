آرسنال يزاحم برشلونة وليفربول على صفقة نارية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه ترددت أنباء في الفترة الماضية عن وجود إهتمام بالتعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني من العديد من الأندية الكبيرة.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الحديث كان يدور عن رغبة من أندية برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في الفوز بخدمات النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه تم نفي خبر اهتمام برشلونة بفقير البالغ من العمر 27 عاما من مصادر مقربة من النادي الكتالوني ولا يبدو أنه هناك تحركات حقيقية من ليفربول وإنتر ميلان من أجل التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال هو المهتم الأكبر بالتعاقد مع فقير خاصة وأنه يحتاج له بشدة خصوصا مع صعوبة الإبقاء على النرويجي مارتين أوديجارد المُعار من ريال مدريد الإسباني.