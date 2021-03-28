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توجيهات من البنك المركزي بتسهيل فتح الحسابات للمواطنين.. اعرف التفاصيل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على توجيه من البنك المركزي بتسهيل فتح الحسابات للمواطنين، قائلًا: "الهدف من هذا القرار تقليل تداول النقدية في السوق المصري، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل السوق الرسمي".

وتابع "فاروق"، خلال مداخلة مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن تبسيط الإجراءات من شأنه أن يُزيد الإقبال على التعامل مع البنوك، خاصة وأن فتح الحساب أمر ممكن من خلال الرقم القومي فقط، خلاف أن ماكينات الصراف الآلي منتشرة في الكثير من الأماكن.

ولفت إلى أن قرار تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية يدعم توجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي، مضيفا أن هناك 55 مليون عميل في الريف المصري في حاجة لتبسيط الإجراءات للتعامل مع البنوك، معقبًا: "دلوقتي المواطن يقدر يفتح حساب وهو عنده 16 سنة".

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فتح الحساب في البنك البنوك المصرية البنك المركزي

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