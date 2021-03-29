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السجيني بعد عقار جسر السويس المنهار: "المخالف بقى السائد.. والالتزام بمعايير البناء بقى الاستثناء"

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على انهيار عقار جسر السويس، قائلًا "إن يبقى فيه عقار غير مخالف بقى الاستثناء والعقارات المخالفة هو ده بقى السائد".

وقال "السجيني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "مساء دي إم سي"، مساء الأحد، إن المواطنين يجب أن يقوموا بمساعدة الأجهزة المعنية في التصدي لظاهرة البناء المخالف.

وأشار، إلى أن هناك قصورا في تعامل بعض الجهات الإدارية والأحياء في التصدي لظاهرة المباني المخالفة والتي تكون عادة مأهولة بالسكان ويصبح الإخلاء صعبًا في هذه الحالة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى تشكيل اللجنة، المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.

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