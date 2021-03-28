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فرص عمل لأبناء الصحفيين وتخفيضات.. أسامة شحاتة: نعم لاسترداد الخدمات النقابية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:11 م
أسامة شحاتة
أسامة شحاتة
ميسون أبو الحسن
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قال أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إنه استطاع توفير عدد من العروض والخدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ضمن برنامج انتخابي بعنوان "نعم لاسترداد الخدمات النقابية"، مؤكدًا أن الصحفيون من حقهم الحصول على خدمات تليق بهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حصل على تخفيض 15% على منتجات شركة التعاون للبترول، من الزيوت والمطهرات والمنظفات، وذلك من خلال 40 منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الموافقة على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال شركة غازتك وأفرعها على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه نجح أيضًا في الحصول على تخفيض 5% على وحدات شركة النصر للإسكان والتعمير، فضلًا عن موافقة عدد من شركات البترول الأجنبية والخاصة، العاملة في مصر، علة توفير فرص عمل لأبناء الزملاء الصحفيين، والحاصلين على كليات (الهندسة بتخصصاتها - العلوم بتخصص الكيمياء والجولوجيا - التجارة بكافة تخصصاتها - الحقوق الشعبة الإنجليزية - اللغات والترجمة بتخصصات الفرنسية والأسبانية والصينية)، وذلك من خلال صوره المؤهل وكارنيه ولي الأمر، و يتم إرساله على واتسآب من خلال رقم (٠١٠٩٧٤٤١٤٩٨).

وأعلن "شحاتة" عن تدريب أبناء الصحفيين بشركات البترول، وذلك خلال فترة دراستهم بخطاب من الكلية وصورة كارنيه ولي الأمر، بالإضافة إلى إنشاء جمعية للإسكان، تقوم بتوفير وحدات سكنية للزملاء بسعر التكلفة، ونوادي بكافة المحافظات التي لا توجد بها نوادي.

وكشف المرشح لعضوية مجلس النقافة، عن استغلال الثلاثة أدوار الموجودة بالمبنى، لإقامة معارض لشركات البترول المصرية والعالمية، مما سيدر دخلًا بالملايين، تُخصص للمعاشات  ولعلاج الزملاء، ولدعم الزملاء بالصحف المُعطلة، وقروض مُيسرة لشباب الصحفيين.

وكان قد تقدم أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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