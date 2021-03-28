نشاط رياح وشبورة مائية.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

على الرغم من انتهاء فصل الشتاء قبل نحو أسبوع، لا تزال بعض مدن ومحافظات مصر تشهد اضطرابا فى الأحوال الجوية، إذ تشهد نشاطا للرياح، مع فرص هطول الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب الشبورة المائية التي يحذر منها خبراء الأرصاد، والتي تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر من جانب السائقين وجمهور المسافرين من مرتادي تلك الطرق.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وناشدت الجميع باتخاذ كل الاستعدادات للحد من آثار تلك الظواهر الجوية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الإثنين 29 مارس 2021، وحتى يوم السبت 3 أبريل 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الاثنين 29 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



- اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 75 كيلومترا فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.



يوم الثلاثاء 30 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.



- اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح من 55 إلى 60 كيلومترا فى الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.



يوم الأربعاء 31 مارس 2021:

- أمطار متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الخميس 1 أبريل 2021:

- أمطار متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 2 أبريل 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



يوم السبت 3 أبريل 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.