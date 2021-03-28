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تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 10:15 م
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
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أعلن المستشار تركي ال الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ووزير الترفيه بالمملكة تبرعه بملغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحاث قطاري سوهاج.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ الف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث الأليم".

وأضاف: "دي اقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي ان يرحم المتوفين ويصبر اهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين.. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء".

الجدير بالذكر أن المستشار تركي كان من أوائل المسؤولين العرب الذي نعي ضحايا حادث القطار عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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