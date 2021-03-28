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عضو إدارة قناة السويس السابق: اتوقع تعويم السفينة العالقة خلال ساعات

الأحد 28/مارس/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس وائل قدور، خبير النقل البحري، وعضو مجلس إدارة قناة السويس السابق، إن القاطرتين الهولندية والايطالية والتي ستسهمان في عمليات " قطر " السفينة الجانحه "إيفر جيفين"، وصلت إحداهما بالفعل بينما تصل الاخرى في غضون ثلاث أو أربع ساعات.

وتابع "قدور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "لدينا قاطريتين في مصر إحداهما تدعى عزت عادل، والثانية بركة، قدرة الشد لكل منهما تصل إلى 165 طن ويعملان في المقدمة، أما القاطرات التي تعمل من الخلف فقوة شدها 70 طن فقط، ومن ثم وصول القاطرتين الهولندية والايطالية قد يسهم في حال الاستعانة بإحداهمها في العمل على مؤخرة السفينة الجانحه ستنجح المهمة.

وأضاف: "لو كانت عمليات "التكريك إستمرت من الجمعة لنجحنا في المهمة، لكن حدث نوع من الاستعجال لإخلاء القناة، لكن على اية حال اليوم هم يستكملون عمليات التكريك، وأتوقع أنه في الثانية أو الثالثة فجر اليوم ستكون العملية تمت بنجاح".

ولم يستبعد إمكانية حدوث تلفيات في السفينة الجانحه اثناء عمليات القطر، قائلًا: "الاحتمالات قائمة لكن يمكن السيطرة عليه، لكن ما يهمنا الان هو إخلاء القناة حتى تستكمل عمليات الابحار، ولدينا اسطول خاص بالصيانة والاصلاح إذا حدث شيء، ومشكلة هذه السفينة أنها تعتبر من السفن العملاقة تحمل 18 ألف حاوية، ونتيجة سرعة الريح وإرتفاع الحاويات فوق سطح الباخرة ومن ثم تكون المناورة في هذا الوقت صعب حيث تحتاج لاحترافية عالية "".

وأوضح: " تفريغ السفينة الجانحه جزئيًا حتى يتم تعويمها، يستغرق عشرة ايام بالامكانيات الموجودة في قناة السويس..وأزمة سفينة " إيفر جيفين " تتحمل خسائرها الشركة التي تضررت بها قناة السويس ".

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