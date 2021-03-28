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المستشارة الألمانية: القيود المفروضة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا
الأحد 28/مارس/2021 - 10:22 م
وكالات
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن القيود التي يتم فرضها في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وأضافت ميركل أنه على الولايات
الألمانية كافة اتباع إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشي الفيروس".
وأشارت إلى أنه "لا يتم تنفيذ
الإجراءات في كل الولايات"، متمنية على سلطات الولايات التفكير حيال هذا
الأمر.
ورأت أن "قيود العزل المفروضة
وإجراءات فحوصات كورونا هي الطريقة الصحيحة لتجنب تفشي الفيروس".
وأضافت: "لا نحتاج إلى عقد لقاءات
مع قادة الولايات الإقليميين، فنحن بحاجة لتحرك سلطات الولايات الألمانية".
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