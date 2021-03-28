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وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

الأحد 28/مارس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن 70 من أبراج خط السكك الحديدية من القاهرة للأسكندرية تم تطويرهم وتعمل بشكل إلكترونيًا، إلا أن هناك بعض الأبراج كطنطا وبعض المحطات سيبدء فيها التطوير، مشددًا على أن برج طهطا الذي تعرض لحادث قطاري سوهاج تم تطويره هذا العام.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه سيتم تطبيق نظام الـ"atc" بشكل كامل مع نهاية هذا العام على خط الأسكندرية، حيث أن السائق لن يكون متحكم في القطار، إذ أنه سيتم زيادة ساعات العمل للانتهاء سريعًا من هذا العمل.

وأوضح أن خط الصعيد طويلًا جدًا، وسيتم العمل عليه في التطوير على أكثر من مرحلة، المرحلة الأولى تبدأ من بني سويف وحتى أسيوط وسيتم الانتهاء من ميكنته نهاية عام 2021، وخط أسيوط نجع حمادي سينتهي منتصف 2022، إلا أن قطاعي الجيزة بني سويف والأقصر أسوان سيستمر العمل عليهم حتى 2023.

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