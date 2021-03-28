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حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"

الأحد 28/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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"نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ملتقى" هى تقود " تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط وريادة الدكتور محمود المليجى، وإشراف الدكتور طارق غلوش القائم بعمل عميد كلية التجارة
وبحضور الدكتور سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وشيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية العامة، صفاء حبيب مديى عام المراسم وتنظيم المؤتمرات، مها راتب un women.، ا.مريم من ادارة المراسم، وبدأت فعاليات الملتقى بحلقة نقاشيةبعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي".

تناولت الحلقة العنف القائم علي النوع الإجتماعي وأشكال وأنواع العنف المختلفة ومنها التحرش الجنسي والتحرش في أماكن العمل. تناولت الدكتورة مريم وحيد دور السنيما في تناول موضوع العنف ضد المرأة مشيرة للعديد من الأفلام المصرية كزوجة رجل مهم وأحكي يا شهرزاد و٦٧٨ وغيرها.

كما تناولت إيناس حمدي موضوع التحرش في أماكن العمل مشيرة إلي أن معظم أماكن العمل الآن بمصر لديها سياسة لمناهضة العنف القائم علي النوع والتحرش الجنسي كما أشارت إلي تغليظ المشرع المصري لعقوبة التحرش الجنسي موضحة إلي أن الناجيات من العنف بحاجة للتشجيع للإقدام علي تقديم بلاغات حيث ان ما يمنعهن هو الوصم المجتمعي وأوضحت أن النائب العام والقياة السياسية في مصر تنتهج سياسة عدم تقبل اي شكل من اشكال العنف ضد المرأة علي الإطلاق مشيرة إلي الإستجابة السريعة لبلاغات الناجيات.

كما أشارت الدكتورة مريم وحيد إلي الموروث الثقافي ودوره في ترسيخ ثقافة العنف المبرر ضد المرأة. وأشارت د.سماح السعيد إلي أنه لا يمكن ان يتم تمكين وقيادة دون انهاء كافة اشكال العنف ضد المرأة مشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للتمكين واجندة مصر ٢٠٣٠ التي تهدف الي تحقيق المساواة بين الجنسين.

كما تم عرض فيلم بين بحرين وهو أول تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة وذلك لدور السنيما الهام في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والمبنية علي التمييز والموروثات الخاطئة وخلافه.
 الفيلم من تأليف مريم ناعوم وإخراج أنس طلبه ومن إنتاج شركة إكسير.
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"
حلقة نقاشية بجامعة المنصورة بعنوان" العنف القائم علي النوع الإجتماعي"

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