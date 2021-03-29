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نجل سيدة قطار سوهاج يٌكذبها: حسبي الله ونعم الوكيل (فيديو)
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:31 ص
هدى عبدالرازق
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قال ياسر جمال، نجل السيدة سمرة الراوي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة قطار سوهاج، "يشهد عليا ربنا معملتش حاجة غلط مع أمي، كفاية أن ربنا عارف إني مظلوم.. وحسبي الله ونعم الوكيل".
وأشار "جمال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أنه يعاني من إعاقة منذ أن كان عمره 6 سنوات، مضيفا: "مستعد أمي ترجع تعيش معايا، بس أنا زعلان منها عشان بتقول كلام محصلش".
وأضاف، "إزاي أهون على أمي تدخلني في الدوامة دي.. حسبي الله ونعم الوكيل"، متابعا: "أنا مش عايز حاجة من حد، وبطلب من ربنا الجنة في الآخرة"، كاشفا أنه كان ينفق على والدته رغم أن لديها معاش قيمته 2000 جنيه، معلقا: "دي مسئولة مني، إحنا صعايدة ومنقبلش بكده".
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