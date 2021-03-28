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الكشف عن سبب عدم مشاركة راموس أمام جورجيا

الأحد 28/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
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قرر المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي مارتينيز عدم مشاركة قائد ومدافع منتخب إسبانيا، سرجيو راموس، في انتصار منتخب بلاده القاتل على جورجيا (1-2)في ثاني جولات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

أوضح إنريكي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب دينامو أرينا في العاصمة الجورجية تبليسي: "حالة سرجيو ممتازة، وعدم مشاركته في المباراة قرار فني بحت".


وشدد: "أعلم أن أي شيء أقوم به، سيتسبب في جدل، سواء شارك لـ5 دقائق أو 90، أو لم يشارك مطلقاً، أنا معتاد على مثل هذه الأمور، ولست مندهشاً، مستعد لأي جدال".

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