الكشف عن سبب عدم مشاركة راموس أمام جورجيا

قرر المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي مارتينيز عدم مشاركة قائد ومدافع منتخب إسبانيا، سرجيو راموس، في انتصار منتخب بلاده القاتل على جورجيا (1-2)في ثاني جولات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.





أوضح إنريكي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب دينامو أرينا في العاصمة الجورجية تبليسي: "حالة سرجيو ممتازة، وعدم مشاركته في المباراة قرار فني بحت".









وشدد: "أعلم أن أي شيء أقوم به، سيتسبب في جدل، سواء شارك لـ5 دقائق أو 90، أو لم يشارك مطلقاً، أنا معتاد على مثل هذه الأمور، ولست مندهشاً، مستعد لأي جدال".



