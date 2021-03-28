وزير الطيران المدني ينفي وقوع أي حريق بمطار القاهرة

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، عدم صحة ما تردد حول اشتعال حريق بمطار القاهرة الدولي، موضحا أن مطار القاهرة الدولي آمن بنسبة ١٠٠%.





وكانت أنباء تردد على مواقع التواصل منذ قليل، حول حريق بالقرب من سور مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وأن الدفاع المدني قام بارسال عدد كبير من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، وهو ما نفاه وزير الطيران المدني.