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التموين: الإنتهاء من صرف حصص شهر مارس والبدء في صرف حصص أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة بصرف جميع السلع التموينية لمنافذ الصرف الخاصة بشهر أبريل بدء من اليوم، وشدد الدكتور المصيلحي علي رؤساء شركتي الجملة بتوفير السلع الخاصة بمنظومة الدعم بجودة عالية، وأشار المصيلحي الي أن المخزون الاستراتيجي من السلع أمن تماما، مؤكدا أن زيت الطعام علي بطاقة الدعم ثابت بسعر 17 جنيها رغم ارتفاع اسعار الزيوت عالميا، مؤكدا أن السبب في ثبات أسعار السلع هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع لأشهر تصل في بعض السلع الي 6 أشهر، وهي توجيهات من السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، الذي وفر كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .

هذا وقد أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة والمصرية) أن نسب صرف السلع التموينية من مخازنها التي يصل عددها الي 1500 مخزن وصل الي 99%، لحصص شهر مارس 2021، مؤكدين أن الضخ اليومي من السكر يص الي 4 الاف طن يوميا، وأن ضخ الزيت يصل الي 3 ألاف طن يوميا، والمكرونة والأرز يصل الي ألف طن لكل صنف منهم.

وأكد رؤساء شركتي الجملة الي أن مخازن الشركتين يوجد بها ضخ يومي لــ 28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 40 ألف منفذ، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم الذي يستفيد منه 64 مليون مواطن.

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وزارة التموين حصص شهر مارس حصص شهر ابريل حصص التموين

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