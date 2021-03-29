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شاهد.. تعليق ناري من أحمد موسى على فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة طريق السخنة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع الفيديو الذي رصد لحظة تعرض فتاة لحادث سير مروع على طريق العين السخنة، حيث كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "البنت بتجري في طريق عسكي بشكل رهيب، كانت ماشية بسرعة جنونية في طريق عكسي، شايف المصيبة".

وأضاف: "من يقوم بالتصوير كان ماشي على سرعة 170 كيلو متر ومع ذلك مكنتش لاحق يوصلها وده معناه أنها كانت تسير بسرعة أعلى في طريق عسكي، وفي نهاية الفيديو هتشوفوا منظر كارثي، صدق أو لا تصدق هذا حدث".

وكانت عرضت قناة الغد فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة لحادث سير مروع على طريق العين السخنة، حيث كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس.

وأدى السير بسرعة جنونية لاصطدامها بشاحنة، لتلقى مصرعها في الحال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو على نطاق واسع، لمعرفة أسباب السير في هذا الاتجاه المعاكس.

وتلقت غرفة عمليات مرور السويس بلاغًا أمس بوقوع حادث مروع على طريق الجلالة أدى إلى مصرع فتاة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفتاة إلى أقرب مستشفى، بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الانفجار.

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فتاة الجلالة بوابة الفجر الفجر احمد موسى

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