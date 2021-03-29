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وزير النقل: تحدث سائق القطار الخلفي بالهاتف قد يكون السبب بحادث سوهاج

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصريحات بخصوص تخلي سائق القطار عن القطار الذي تصادم بآخر بمنطقة طهطا بسوهاج تصريحات ليست مؤكدة أو واقعية، مشيرًا إلى أن مساعد سائق قطار سوهاج أكد أن السائق كان في القطار لحظة الواقعة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مساعد سائق القطار لم يبلغني عن حقيقة وملابسات الواقعة، مؤكدًا أن مساعد سائق القطار كان في حادث قطار 2007، معقبًا: "رجلة كان بها قطع".

وأوضح، أن 200 سائق من السكك الحديدية كانوا قد اعتذروا عن العمل وخرجوا طبي، ثم طلبوا العودة لممارسة العمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن عدم سماع سائق القطار لتوجيهات البرج من الممكن أن تكون بسبب تحدثه بهاتفه الخاص، متابعًا: "السائق لو كان في القطر كان قدر يوقف القطار قبل ما يتصادم بالقطار التاني.. زملاء السائق بيستنكروا الحادث وبيعتذروا عن هذا الحادث ولو مسكوا السواق كانوا قطعوه".

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