وزير النقل: تحدث سائق القطار الخلفي بالهاتف قد يكون السبب بحادث سوهاج

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصريحات بخصوص تخلي سائق القطار عن القطار الذي تصادم بآخر بمنطقة طهطا بسوهاج تصريحات ليست مؤكدة أو واقعية، مشيرًا إلى أن مساعد سائق قطار سوهاج أكد أن السائق كان في القطار لحظة الواقعة.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مساعد سائق القطار لم يبلغني عن حقيقة وملابسات الواقعة، مؤكدًا أن مساعد سائق القطار كان في حادث قطار 2007، معقبًا: "رجلة كان بها قطع".



