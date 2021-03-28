موسيماني يحدد شروطه للموافقة على عودة كهربا لتدريبات الأهلي
رحب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد
انتهاء العقوبة الموقعة عليه، خلال الفترة المقبلة.
وكان
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي
بيتسو موسيماني، قد قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في
المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.
وكان
كهربا قد رفض مصافحة موسيمانى عقب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري،
وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه فى غرفة خلع الملابس.
وحدد
موسيماني عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، هي أن يلتزم
اللاعب بقرارات الجهاز الفني بعد نزوله التدريبات، بالإضافة إلى عدم المطالبة
بالمشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من
قائمة الفريق.
كما طلب موسيماني من كهربا، عدم افتعال مشاكل جديدة، لأنه في حال تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن القلعة الحمراء.