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موسيماني يحدد شروطه للموافقة على عودة كهربا لتدريبات الأهلي

الأحد 28/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه، خلال الفترة المقبلة.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

 

وكان كهربا قد رفض مصافحة موسيمانى عقب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري، وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه فى غرفة خلع الملابس.

 

وحدد موسيماني عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، هي أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفني بعد نزوله التدريبات، بالإضافة إلى عدم المطالبة بالمشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من قائمة الفريق.

 

كما طلب موسيماني من كهربا، عدم افتعال مشاكل جديدة، لأنه في حال تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن القلعة الحمراء.

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