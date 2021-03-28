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مي العيدان تكشف تطورات وضع الكويتية انتصار الشراح
الأحد 28/مارس/2021 - 11:19 م
لمياء علي
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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تطورات وضع الممثلة الكويتية انتصار الشراح الصحية.
وكشفت عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي أن الشراح موجودة في العناية المركزة وطالبتهم بالدعاء لها.
وكتبت: "دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزة بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم.
وختمت: دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها.
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