مي العيدان تكشف تطورات وضع الكويتية انتصار الشراح





كشفت الإعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​، عن تطورات وضع الممثلة الكويتية ​انتصار الشراح​ الصحية.



وكشفت عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي أن الشراح موجودة في العناية المركزة وطالبتهم بالدعاء لها.



وكتبت: "دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزة بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم.



وختمت: دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها.