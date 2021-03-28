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مي العيدان تكشف تطورات وضع الكويتية انتصار الشراح

الأحد 28/مارس/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الإعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​، عن تطورات وضع الممثلة الكويتية ​انتصار الشراح​ الصحية.

وكشفت عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي أن الشراح موجودة في العناية المركزة وطالبتهم بالدعاء لها.

وكتبت: "دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزة بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم.

وختمت: دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها.

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