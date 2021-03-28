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سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر

الأحد 28/مارس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول أن المسحة الرسمية التي أجراها الفريق قبل مباراته أمام جزر القمر جاءت سلبية تماما لجميع أفراد المنتخب بالكامل.

 

وأضاف، أن اللاعبين المحترفين خضعوا لمسحة إضافية اليوم جاءت سلبية  قبل سفرهم والانضمام لأنديتهم في إنجلترا وتركيا عقب الانتهاء من مواجهة جزر القمر وختام المعسكر الدولي.

 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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