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الأهلي والزمالك VS المومياوات الملكية.. مبارتان مهمتان في موعد الموكب

الأحد 28/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يشهد يوم السبت الموافق 3 أبريل الحدث الأثري الأكبر والأهم في القرن الواحد والعشرين، والمتمثل في نقل 22 مومياء ملكية من مقر عرضها المؤقت في المتحف المصري بميدان التحرير إلى مقر عرضها الدائم في متحف المومياوات الملكية، وهو الحدث الذي توليه الدولة الاهتمام الأقصى.

ولكن في نفس اليوم ستتم مواجهتين في لعبة كرة القدم وهي اللعبة الأكثر شعبية في مصر، وهي بين فراعنة العصر الحديث النادي الأهلي والمريخ السوداني من جهة، ونادي الزمالك ومولودية الجزائر من جهة أخرى، والمواجهتين في دوري أبطال أفريقيا، وهما مواجهتين حاسمتين في مسيرة الفريقين الأكثر متابعة من الشعب المصري.

هل المصريون سيتابعون موكب المومياوات الملكية والذي سيُبث عبر 400 قناة فضائية بثًا مباشرًا، أم أن كل مشجع سيتابع ناديه المفضل، خصيصًا وأن تلك المباريات ستكون في التاسعة مساءً، أي قد يتعارض توقيتهما مع توقيت الموكب.

وهل القائمون على الموكب أدرجوا ذلك في حساباتهم، بحيث ينطلق الموكب وينتهي قبل بداية المبارتين، أم سيتم تأجيل الموكب لما بعد المبارتين؟ كلها أسئلة سوف يجيب عنها مساء يوم السبت القادم الحافل بالمواجهات على كل الأصعدة، ومنها مواجهة -قد تكون غير محسوبة- ما بين ملوك مصر القديمة الذين سيجوبون مدينة أحفادهم وصولًا لمقرهم النهائي، وبين أبطال مصر في كرة القدم الذين ننتظر منهم تتويجًا جديدًا يليق باسم مصر.

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وزارة السياحة والاثار مصر المومياوات الملكيه الزمالك الاهلي الاثار

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