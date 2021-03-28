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"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت نقابة المهندسين، عن حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض طلب وقف تنفيذ قرار النقابة بتأجيل الجمعية العمومية، وإحالة الدعوي لهيئة المفوضين، وذلك في الطعن رقم ٤٣٧٦٥ لسنه ٧٥ قضائية، والمقام من بعض اعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.

وأوضحت النقابة أن الحكم جاء بناء على فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بالتأجيل، نظر لتفشي وباء الكورونا، وحرصا على صحة المهندسين.

وجاء نص الحكم: ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، وأن التنظيم الديمقراطي السليم يوجب على مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة، والنقابات الفرعية في ميعادها القانوني، ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو اجتماع عادي دوري لمناقشة الميزانية، وغيرها من الأمور التي يمكن مناقشتها لاحقا، وكانت الضرورات تقدر بقدرها، ولما كان مجلس نقابة المهندسين، على شؤون النقابة وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل انتشار جائحة كورونا، لتوقي ما يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع اعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائما على سببه.

وتابع: لا سيما وقد جاءت الأوراق تخلوا مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية،لها استحقاق دستوري يتعلق بحق الانتخاب، ومن ثم يكون الطعن عليه قد ورد في غير محله قانونأ؛ ويغدو بالتالي مرجع الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

وأختتم: ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، واقرت احالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية
"المهندسين": القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية

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