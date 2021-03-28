Advertisements

القومي للمرأة بالمنيا يبدأ طرق الأبواب في حملة "احميها من الختان"

الأحد 28/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب داخل قريتي ابشادات وبني روح بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ضمن حملة "احميها من الختان".

3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات

وكان المجلس، قد أعلن، أمس السبت، 3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات، داخل مراكز أبوقرقاص وملوي، وديرمواس؛ تمهيدًا لبدء طرق الأبواب بعنوان (احميها من الختان) والذي بدأ اليوم الأحد، ويستمر لمدة 3 أيام بقرية بني روح بمركز ملوي، وقرى (ريحانة، وكوم المحرص، وبني عبيد، وجويد، وشيبة، وبني حسن ) بمركز أبوقرقاص، وقرى (الناصرية، وأبوخلقة، ونزلة عبد المسيح، وتانوف، وجعيدي، والبدرمان) بمركز ديرمواس.

تدريب 18 رائدة

وقالت جيهان جميل المقرر المناوب للفرع، في بيان أصدره المجلس السبت، أنه جرى تدريب 18 رائدة على رسائل الختان الخمسة، كما جرى مناقشة الرائدات في المشكلات التى تواجههن أثناظ طرق الأبواب ووضع حلول لها.

أخبار تهمك

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ يوم

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 8 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"المقاولون العرب" تكشف تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حسام البدري يوضح حقيقة طلبه رحيل طارق مصطفى من الجهاز الفنى لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الكشف عن سبب عدم مشاركة راموس أمام جورجيا

منذ 40 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

08:27 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

08:33 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان