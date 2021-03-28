القومي للمرأة بالمنيا يبدأ طرق الأبواب في حملة "احميها من الختان"



3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات



وكان المجلس، قد أعلن، أمس السبت، 3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات، داخل مراكز أبوقرقاص وملوي، وديرمواس؛ تمهيدًا لبدء طرق الأبواب بعنوان (احميها من الختان) والذي بدأ اليوم الأحد، ويستمر لمدة 3 أيام بقرية بني روح بمركز ملوي، وقرى (ريحانة، وكوم المحرص، وبني عبيد، وجويد، وشيبة، وبني حسن ) بمركز أبوقرقاص، وقرى (الناصرية، وأبوخلقة، ونزلة عبد المسيح، وتانوف، وجعيدي، والبدرمان) بمركز ديرمواس.



تدريب 18 رائدة





وقالت جيهان جميل المقرر المناوب للفرع، في بيان أصدره المجلس السبت، أنه جرى تدريب 18 رائدة على رسائل الختان الخمسة، كما جرى مناقشة الرائدات في المشكلات التى تواجههن أثناظ طرق الأبواب ووضع حلول لها.



بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب داخل قريتي ابشادات وبني روح بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ضمن حملة "احميها من الختان".