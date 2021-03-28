كواليس موكب المومياوات في حلقة خاصة غدًا مع لميس الحديدي



أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن تقديم حلقة خاصة تذاع يوم غد الاثنين من المتحف المصري بمناسبة قرب انطلاق موكب "المومياوات العظيم" والمقرر يوم السبت القادم وتذيعه نحو 400 قناة أجنبية.

تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، اليوم الأحد: "سنتعرف في حلقة الغد على تفاصيل الموكب وتاريخ المومياوات وماذا سيتبقى في متحف التحرير من آثار وتحف مهمة بعد نقل الملكات".

تابعت الإعلامية: "الحلقة الخاصة سجلناها مع وزير الاثار الدكتور خالد عناني لنتعرف على الموكب الاهم الذي ترنوا إليه أبصار العالم أجمع".

كما علقت الإعلامية على ما أسمته كوميديا المصريين دائمًا حتى في ظل الاحزان والمشاكل عبر الربط بين نقل المومياوات وبين الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر بداية من السفينة الجانحة ومرورا بقطاري سوهاج ثم عقار جسر السويس عبر ماأسموه "لعنة الفراعنة"، حيث قالت ساخرة: "مش لازم تبقى لعنة فراعنة ممكن يكون حد ماسك ديل قطة، عامة الاحداث كانت كثيرة لكن ربنا يبعد عننا كل شر".



