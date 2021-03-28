Advertisements

جمجوم: الدولة تريد إنشاء حساب بنكي لكل مواطن يحمل رقم قومي

الأحد 28/مارس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك لديه خطة توسعية، ففي العام الواحد يفتح 50 فرعًا جديدًا من الفروع التقليدية، وفي إطار تنمية الثقافة الإلكترونية لدى المواطن تم طرح العديد من الفروع الإلكترونية بهدف تسهيل ممارسة العملية المصرفية بشكل إلكتروني.

وتابع "جمجوم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك الأهلي سيعمل على التواجد بشكل مكثف في جميع أنحاء مصر من خلال الفروع الإلكترونية، التي لا تزيد الآن عن 23 فرعًا إلكترونيًا.

وأشار إلى أن هناك 25 مليون مواطن يتعاملون مع القطاع المصرفي، في حين أن حجم من يمتلك بطاقة رقم قومي يقدر بـ50 مليون، معقبًا: "الدولة عايزة تدخل البنك كل من يملك بطاقة رقم قومي في الجهاز المصرفي، وهذا يتطلب التواجد سنويًا في 75 قرية ونجع سنويًا، وهذا في حاجة إلى تكلفة مادية كبيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الرقم القومي الحساب البنكي البنك الاهلي

أخبار تهمك

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر.. تغييرات بالجملة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: خطة توسعية لتغطية المحافظات بمبادرة "رواد النيل"

البنك الأهلي يعلن عن طريقة جديدة للإشتراك بالإنترنت البنكي

البنك الأهلي: سنطرح "وثيقة معاش بكرة" في 150 فرع خلال الفترة المقبلة (فيديو)

البنك الزراعي: استثمرنا 20 مليون دولار في تطوير الأنظمة التكنولوجية (فيديو)

البنوك المصرية تستعرض خطط التحوّل الرقمي خلال مؤتمر بافيكس بـ "Cairo ICT"

البنك الأهلي: نفتتح سنويًا 50 فرعًا لتلبية احتياجات العملاء (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

11:21 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

08:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان