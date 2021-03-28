جمجوم: الدولة تريد إنشاء حساب بنكي لكل مواطن يحمل رقم قومي

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك لديه خطة توسعية، ففي العام الواحد يفتح 50 فرعًا جديدًا من الفروع التقليدية، وفي إطار تنمية الثقافة الإلكترونية لدى المواطن تم طرح العديد من الفروع الإلكترونية بهدف تسهيل ممارسة العملية المصرفية بشكل إلكتروني.



وتابع "جمجوم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك الأهلي سيعمل على التواجد بشكل مكثف في جميع أنحاء مصر من خلال الفروع الإلكترونية، التي لا تزيد الآن عن 23 فرعًا إلكترونيًا.



وأشار إلى أن هناك 25 مليون مواطن يتعاملون مع القطاع المصرفي، في حين أن حجم من يمتلك بطاقة رقم قومي يقدر بـ50 مليون، معقبًا: "الدولة عايزة تدخل البنك كل من يملك بطاقة رقم قومي في الجهاز المصرفي، وهذا يتطلب التواجد سنويًا في 75 قرية ونجع سنويًا، وهذا في حاجة إلى تكلفة مادية كبيرة".



