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مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

الأحد 28/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة حول حادث مصرع فتاة إثر اصطدامها بسيارة نصف نقل في طريق الجلالة، أن الفتاة صاحبة ال٢١ عامًا، تعد الإبنة الوحيدة لوالديها.

وأفادت المصادر، أن الفتاة قررت تنهي حياتها بعد مكالمة تأكيد أنها مصابة بالسرطان، بالإضافة للمشاكل الأسرية التي كانت تمر بها فقررت الانتحار.

وعلمت "الفجر" من مصادر، أن الفتاة التي كانت تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، تدعى إيمان نايل وهي نجلة  الدكتور محمد نايل، والدكتورة عزة أبو العينين، وإبنه شقيقة الدكتور حسام أبو العينين.

وأفادت المصادر، أن صلاة جنازة الفقيدة، في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، فيديو  لفتاة تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع وكان يتعقبها شخص بسيارته ويصورها.

حيث وضح أن سرعتها تتجاوز 170 كيلو في الساعة وفقًا لسرعته ظهر في الفيديو عدم وعيها حيث كانت السيارات تحاول تحذيرها إلا وانها لم تنصت مما أدي الي حادث واصطدامها بسيارة نقل وأدي ذالك الي انفجار ضخم.

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