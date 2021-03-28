هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم









كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام 1442، ليكون في شهر شوال المقبل.

وأعلنت الهيئة أن المواعيد الجديدة كالآتي:

* الاختبار الأول: من 9 إلى 16 شوال 1442.

* الاختبار الثاني: من 23 إلى 28 شوال 1442.

وأكدت الهيئة بأنه سيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيًا، ويمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.