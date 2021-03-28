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هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم
الأحد 28/مارس/2021 - 10:51 م
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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام 1442، ليكون في شهر شوال المقبل.
وأعلنت الهيئة أن المواعيد الجديدة كالآتي:
* الاختبار الأول: من 9 إلى 16 شوال 1442.
* الاختبار الثاني: من 23 إلى 28 شوال 1442.
وأكدت الهيئة بأنه سيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيًا، ويمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.
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