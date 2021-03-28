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صحة كفرالشيخ: تطعيم 370 ألف و282 طفلاً ضد شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت الحملة القومية بكفر الشيخ للتطعيم ضد شلل الأطفال،اليوم الأحد، من تطعيم 370 ألف و282 طفلًا بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ بنسبة 68%.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،جاءت إدارة فوه فى المركز الأول بنسبة تغطية 79.5٪،تليها إدارة الرياض فى المركز الثانى بنسبة تغطية 76.9٪،ثم إدارة سيدى سالم فى المركز الثالث بنسبة تغطية 74.5٪.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ 5مساءا، مؤكدة بأن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفرالشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألف و783 طفلًا من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، وذلك من خلال 1245فريقًا طبيًا،وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

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