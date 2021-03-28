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مبابي وهالاند معا.. خطة ريال مدريد الكبرى للميركاتو الصيفي

الأحد 28/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تجديد اديدة للفريق إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت شبكة Deportes Cuatro الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضع خطة خاصة للعمل عليها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن خطة بيريز تمكن في بيع العديد من اللاعبين من أجل توفير السيولة اللازمة لإبرام صفقة جديدة خاصة مع الأزمة الإقتصادية الحالية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن بيريز يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد بيريز الجمع بينهما في الملكي.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن بيريز يرفض فكرة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 إلى السيدة العجوز.

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