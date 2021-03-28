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"الصورة من اليمن".. "الطيران المدني" تكذب شائعة حريق مطار القاهرة
الأحد 28/مارس/2021 - 10:57 م
إيريني صفوت
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قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني إنه لا صحة لوجود حريق في مطار القاهرة وما يتداول عن حريق كاذب وكل ما يشاع أمر لا أساس له من الصحة.
وأضاف مساعد وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤليتي، أن مايشاع هدفه البلبلة والمطار آمن.
وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤليتي، إن أصل الصورة المتداولة للحريق، تعود إلى 22 مارس في اليمن وأن الخونة القتلة يستهدفون الدولة المصرية.
وأضاف مساعد وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤليتي، أن مايشاع هدفه البلبلة والمطار آمن.
وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤليتي، إن أصل الصورة المتداولة للحريق، تعود إلى 22 مارس في اليمن وأن الخونة القتلة يستهدفون الدولة المصرية.
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