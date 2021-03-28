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ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1550 مريضًا مجانًا في كفرالشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية شاملة مجانية لأهالي قرية 69 غرب المنصور، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أن عدد المترددين على القافلة على مدار يومين بلغ 1550 مريضًا وتلقوا جميع الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة والتي بلغ عددها 10 تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية والأسنان وعمل التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية من صيدليه القافلة.

جدير بالذكر، أنه تم إقامة ندوات تثقيفية صحية للمترددين على القافلة بهدف زيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

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