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الكشف عن المباريات التي سيغيب عنها حمدي فتحي عن الأهلي

الأحد 28/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الصدمة داخل النادي الأهلي، بعد الإعلان عن مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاءت إصابة حمدي فتحي عبارة عن كسر قوي فى عظمة الكعبرة وليس شرخًا، ومن المقرر أن يغيب لمدة 45 يومًا.

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الأهلي في 13 مباراة هامة، أبرزهم مباراتى المارد الأحمر المتبقيتين في دور المجموعات أمام المريخ السودانى بالسودان، وسيمبا التنزانى في القاهرة، بالإضافة إلى مباراتى الفريق في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كما سيغيب حمدي فتحي عن مباراة الأهلى أمام النصر في بطولة كأس مصر، وأمام الزمالك وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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