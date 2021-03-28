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الكشف عن المباريات التي سيغيب عنها حمدي فتحي عن الأهلي
الأحد 28/مارس/2021 - 11:00 م
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الصدمة داخل النادي الأهلي، بعد الإعلان عن مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.
وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.
وجاءت إصابة حمدي فتحي عبارة عن كسر قوي فى عظمة الكعبرة وليس شرخًا، ومن المقرر أن يغيب لمدة 45 يومًا.
ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الأهلي في 13 مباراة هامة، أبرزهم مباراتى المارد الأحمر المتبقيتين في دور المجموعات أمام المريخ السودانى بالسودان، وسيمبا التنزانى في القاهرة، بالإضافة إلى مباراتى الفريق في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.
كما سيغيب حمدي فتحي عن مباراة الأهلى أمام النصر في بطولة كأس مصر، وأمام الزمالك وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
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