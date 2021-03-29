Advertisements

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
عرضت الإعلامية لميس الحديدي، فيديو حادثة طريق "الجلالة" الذي لقيت فيه فتاة حتفها بسبب قيادتها للسيارة بسرعة جنونية في الاتجاه العكسي في حادث مروع، معقبة: " الفتاة تنتمي لأسرة معروفة ووالدتها طبيبة".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "البنت الله يرحمها كانت جميلة زي "الفل" ومش عاوزه أفسر الحدث غير أنه مش هيخرج من ثلاث احتمالات، إما أنها لم تكن في وعيها، أو لديها سلوك "انتحاري"، أو أنها مستهترة، فالكلام الذي تردد مؤخرًا أنها كانت تعاني من اكتئاب منذ فترة".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لأولياء الأمور والأسرة المصرية قائلة: "لما يكون عندنا حد في الأسرة تعبان، أو مكتئب أرجوكم لا تهملوه لأن الاكتئاب ممكن يؤدي لهذا المشهد وخدوا بالكم من أولادكم وأسرتكم.. لازم نخلي بالنا من بعض.. ربنا يرحم أهل الفتاة ويتولاها وبلاش تسوقوا السيارة بسرعة ".


كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" قد تداولوا فيديو مرعب لفتاة تسير بسرعة جنونية على طريق العين السخنة، وفي الاتجاه العكسي للطريق ما أدى لمصرعها. 

ويظهر الفيديو فتاة تقود سيارتها بسرعة جنونية، تجاوزت الـ 170 كيلو، على الطريق العكسي بطريق العين السخنة، دون الالتفات للسيارات القادمة في الطريق، فاصطدمت سيارة الفتاة المسرعة بأحد سيارات النقل الثقيل، مما أسفر عن تهشم سيارة الفتاة ومصرعها في الحال.

وأثار الفيديو حزن وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفتاة التي كانت تسير بسرعة جنونية دون الالتفات للطريق أو السيارات القادمة، وخاصة أن الفتاة أخلت بطريق السير السليم وقادت سيارتها في الطريق العكسي وبسرعة جنونية بينما ذكر بعض النشطاء أن الفيديو يظهر الفتاة وكأنها كانت ترغب في الانتحار وإنهاء حياتها، ويظهر ذلك من خلال قيادتها السريعة التي تجاوزت 170 كيلو، كما أنها كانت تسير في الاتجاه العكسي.

الفيديو أغضب عدد من النشطاء الذين ألقوا باللوم على الفتاة التي وصفوها بالمستهترة التي تعرض أرواح الأخرين للخطر، بسيرها في الاتجاه العكسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي حادث طريق الجلالة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 11 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 5 ساعات

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ حوالي 6 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 4 ساعات

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ حوالي 4 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 8 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة وبرودة واضطراب ملاحة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

"صدق أو لا تصدق".. أحمد موسى يكشف كواليس حادث فتاة الجلالة (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

04:12 ص

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان