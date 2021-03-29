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لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:12 ص
كساب أحمد
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عرضت الإعلامية لميس الحديدي، فيديو حادثة طريق "الجلالة" الذي لقيت فيه فتاة حتفها بسبب قيادتها للسيارة بسرعة جنونية في الاتجاه العكسي في حادث مروع، معقبة: " الفتاة تنتمي لأسرة معروفة ووالدتها طبيبة".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "البنت الله يرحمها كانت جميلة زي "الفل" ومش عاوزه أفسر الحدث غير أنه مش هيخرج من ثلاث احتمالات، إما أنها لم تكن في وعيها، أو لديها سلوك "انتحاري"، أو أنها مستهترة، فالكلام الذي تردد مؤخرًا أنها كانت تعاني من اكتئاب منذ فترة".
ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لأولياء الأمور والأسرة المصرية قائلة: "لما يكون عندنا حد في الأسرة تعبان، أو مكتئب أرجوكم لا تهملوه لأن الاكتئاب ممكن يؤدي لهذا المشهد وخدوا بالكم من أولادكم وأسرتكم.. لازم نخلي بالنا من بعض.. ربنا يرحم أهل الفتاة ويتولاها وبلاش تسوقوا السيارة بسرعة ".
كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" قد تداولوا فيديو مرعب لفتاة تسير بسرعة جنونية على طريق العين السخنة، وفي الاتجاه العكسي للطريق ما أدى لمصرعها.
ويظهر الفيديو فتاة تقود سيارتها بسرعة جنونية، تجاوزت الـ 170 كيلو، على الطريق العكسي بطريق العين السخنة، دون الالتفات للسيارات القادمة في الطريق، فاصطدمت سيارة الفتاة المسرعة بأحد سيارات النقل الثقيل، مما أسفر عن تهشم سيارة الفتاة ومصرعها في الحال.
وأثار الفيديو حزن وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفتاة التي كانت تسير بسرعة جنونية دون الالتفات للطريق أو السيارات القادمة، وخاصة أن الفتاة أخلت بطريق السير السليم وقادت سيارتها في الطريق العكسي وبسرعة جنونية بينما ذكر بعض النشطاء أن الفيديو يظهر الفتاة وكأنها كانت ترغب في الانتحار وإنهاء حياتها، ويظهر ذلك من خلال قيادتها السريعة التي تجاوزت 170 كيلو، كما أنها كانت تسير في الاتجاه العكسي.
الفيديو أغضب عدد من النشطاء الذين ألقوا باللوم على الفتاة التي وصفوها بالمستهترة التي تعرض أرواح الأخرين للخطر، بسيرها في الاتجاه العكسي.
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