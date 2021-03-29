لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، فيديو حادثة طريق "الجلالة" الذي لقيت فيه فتاة حتفها بسبب قيادتها للسيارة بسرعة جنونية في الاتجاه العكسي في حادث مروع، معقبة: " الفتاة تنتمي لأسرة معروفة ووالدتها طبيبة".





وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "البنت الله يرحمها كانت جميلة زي "الفل" ومش عاوزه أفسر الحدث غير أنه مش هيخرج من ثلاث احتمالات، إما أنها لم تكن في وعيها، أو لديها سلوك "انتحاري"، أو أنها مستهترة، فالكلام الذي تردد مؤخرًا أنها كانت تعاني من اكتئاب منذ فترة".





ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لأولياء الأمور والأسرة المصرية قائلة: "لما يكون عندنا حد في الأسرة تعبان، أو مكتئب أرجوكم لا تهملوه لأن الاكتئاب ممكن يؤدي لهذا المشهد وخدوا بالكم من أولادكم وأسرتكم.. لازم نخلي بالنا من بعض.. ربنا يرحم أهل الفتاة ويتولاها وبلاش تسوقوا السيارة بسرعة ".







