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عمرو أديب: لدينا فرصة ذهبية للتخلص من عادة ختان الإناث

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك فرصة ذهبية حاليا حتى تستطيع مصر التخلص من ظاهرة ختان الإناث، منوها بأن هذه العادة تسبب الكثير من الألم والعقد النفسية للمرأة المصرية عندما تصبح فتاة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن البرلمان المصري يعمل بشجاعة شديدة لمواجهة هذه العادة من خلال تغليظ العقوبة على من يجري مثل هذه الأمور.

وأضاف، أن حرمان الطبيب الذي يجري هذه العملية من ممارسة مهنة الطب يعتبر عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأمور، واصفا ختان الإناث بـ الجريمة. 

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