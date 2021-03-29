عمرو أديب: لدينا فرصة ذهبية للتخلص من عادة ختان الإناث

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك فرصة ذهبية حاليا حتى تستطيع مصر التخلص من ظاهرة ختان الإناث، منوها بأن هذه العادة تسبب الكثير من الألم والعقد النفسية للمرأة المصرية عندما تصبح فتاة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن البرلمان المصري يعمل بشجاعة شديدة لمواجهة هذه العادة من خلال تغليظ العقوبة على من يجري مثل هذه الأمور.



