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شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى
الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 م
شيماء حسن
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نشر الإعلامي أحمد موسى، لقطات أولى لسائق القطار الخلفي في حادث تصادم قطاري سوهاج عز الدين أبو الوفا وهو يتلقى العلاج داخل مستشفى طهطا.
وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "هو تقريبًا عنده كسور، وفيه كلام أنه قفز وساب القطار قبل ما يصطدم في القطار المميز الأمامي".
وأضاف: "وزير النقل أكد أن هذا السائق أخطأ ولم يلتزم بالإشارات والنداء وكل وسائل الاتصال ولم يتوقف ودخل في اللي قدامه، ولكن في انتظار بيان النيابة العامة".
وأضاف: "وزير النقل أكد أن هذا السائق أخطأ ولم يلتزم بالإشارات والنداء وكل وسائل الاتصال ولم يتوقف ودخل في اللي قدامه، ولكن في انتظار بيان النيابة العامة".
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