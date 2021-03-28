خاص.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر.. تغييرات بالجملة

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على تشكيل منتخب مصر الأول لمواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدًا الاثنين.





وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وعلم الفجر الرياضي أن تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة





خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية





خط الوسط المهاجم: محمد شريف، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح





خط الهجوم: مصطفى محمد





وأكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك تغييرات ستكون متواجدة خلال مواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.





ورد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سؤال الفجر الرياضي خلال المؤتمر الصحفي المقام على ملعب بتروسبورت قبل مواجهة جزر القمر، وقال:" مباراة الغد مهمة للغاية وسيكون هناك تغييرات فى تشكيل منتخب مصر الأساسي ومن الممكن أن نري محمد الننى بشكل أساسي وهذا يرد أن ليس هناك أى أزمات قبل مواجهة جزر القمر فى منتخب مصر".